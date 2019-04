$!Sigue cobrando fuerza el rechazo a eventual reforma constitucional

Sin que todavía se haya presentado iniciativa alguna, sigue cobrando fuerza el rechazo entre los diferentes sectores de la sociedad, a los aprestos para una eventual modificación a la Constitución de la República que permita la repostulación del presidente Danilo Medina.

Conforme pasan los días y a la espera de que el mandatario se pronuncie en torno al tema, han manifestado su oposición la iglesia católica, partidos políticos, instituciones sociales y profesionales.

Según informó ayer el presidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho, el gobernante se referirá a la reelección cuando así se discuta en el seno del Comité Político de su Partido de la Liberación Dominicana (PLD), cuya fecha no especificó.

Ante esa espera, el Foro Constitucional, que coordina el jurista Namphi Rodríguez, consideró que ya es hora de que el mandatario hable al país para “disipar los nubarrones de dictadura que se vislumbran en el horizonte político dominicano”.

“Estamos llevando el Foro Constitucional al interior del país y lo que vemos es un gran rechazo a la reforma constitucional para la reelección, lo más prudente fuera que el presidente Medina se dirija a la nación”, afirmó.

Como parte de las presiones para que no se modifique la Constitución, la Fundación de Militares Constitucionalistas del 24 de Abril de 1965 anunció que el próximo 30 de abril realizarán una parada frente al Congreso Nacional en repudio de cualquier intento.

“Dada la cercanía de las próximas elecciones, además de que dicha reforma, al ser violatoria a nuestra Constitución, no solo resultaría nula, sino que llenaría de incertidumbre el panorama político nacional”, destacó Andrés Fortunato, presidente de la fundación.

Desde la iglesia católica los pronunciamientos han sido contundentes y no se han limitado a las posiciones que en contra han fijado obispos y arzobispos, sino que fue abordado en el Sermón de las Siete Palabras. En la cuarta palabra: ¡Dios mío, Dios mío!, ¿por qué me has abandonado?, el reverendo Leonardo Aquiles, proclamó: “La soberanía de nuestro país, nuestra Constitución ha pasado a ser un simple papel objeto de complacencia y conveniencia de unos pocos, alterado para lograr fines partidistas y personales”

También recientemente, el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria, criticó a los que dice buscan “perpetuarse en el poder sin importarles las consecuencias negativas que ello conlleva”.

Para la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), son firmes y valientes las reflexiones de la iglesia: “Estamos en un momento decisivo para avanzar en la consolidación de la democracia. El apego al debido proceso, el respeto a las leyes y la Constitución resuenan en todo el país en esta nueva edición del Sermón de las 7 Palabras”.

Mientras unos rechazan cualquier apresto, seguidores del presidente Medina, se mantienen celebrando dentro y fuera del país, actos de apoyo a su gestión, escenarios que aprovechan para promover su reelección.