Soraya Aquino apoya a Luis Abinader

Afirmó que el liderazgo en la intención del voto que ocupa Abinader en las principales encuestas realizadas en el país no es sorpresa debido a que en el PRM, realiza estudios de ese tipo cada semana.

De su lado el coordinador de campaña de Luis Abinader, Roberto Fulcar, llamó a sus compañeros del Partido Revolucionario Moderno ( PRM) a que no se dejen invadir del triunfalismo y cumplan cada una de las tareas para materializar la victoria de Luis Abinader en los próximos comicios del 5 de julio.

“Hemos librado una lucha muy difícil, complica y desigual. Esta probablemente pasará a la historia como la campaña política electoral más difícil de la historia del país, no creo que a nadie le haya tocado una campaña de esta magnitud, contra todo el poder del gobierno y el Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo con todo el dinero del mundo incluyendo el de odebrecht, menos en favor del pueblo dominicano”, expresó Fulcar.

“La cúpula PLD ha tenido 20 años teniendo todos los poderes públicos del país y controlando buena parte de los poderes privados también, eso hace que se haya generado en su entorno un estado de confort, que ahora cuando ve los numero de las encuestas le genere una desesperación, nerviosismo y confusión psicológica y hace que emitan cualquier información aunque no tengan fundamentos”.

Expresó que los acuerdos de respeto de resultados no tienen sentido pues si se es demócrata y se respeta las leyes del país, no es necesario un acuerdo, lo que se necesita es el cumplimiento de la ley. “Vamos a unas elecciones el que perdió, perdió, y el que ganó, ganó, simplemente yo no entiendo que hay que firmar un acuerdo para hacer lo que la Constitución, las leyes y la ética dice que hay que hacer”