$!Subero Isa: “Sería una desgracia para el país ir a una segunda vuelta”

El expresidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Subero Isa, instó a la población a ir masivamente a votar el próximo domingo y advirtió que es preferible que se decida en una sola vuelta “porque una segunda ronda de votaciones representa traumas para el país” por el corto plazo para esa cita, pautada para el 26 de julio. “Quiero hacer una exhortación de que vayamos a votar, vamos todos a votar, con la protección necesaria y con una exhortación de que los candidatos hagan su mayor esfuerzo de que esto se decida en una sola vuelta porque no me gusta el ambiente que se podría presentar en una segunda vuelta, por una serie de razones, entre ellas razón de tiempo... Dije que iba ser una gran desgracia para el país si caíamos en una segunda vuelta porque los plazos que hay para las impugnaciones y revisiones, recursos, habrá muy poco tiempo entre la fecha del 5 de julio, el 26 de julio y el 16 de agosto”, advirtió. Fu enfático en que si el país no decide en primera vuelta, habrá serios problemas institucionales y mucha gente “que está inventando no sabe las consecuencias que se van a derivar de eso”. “Hace mucho tiempo que el país no estaba al borde de una gran crisis, porque si no se decide en primera vuelta el 5 de julio, comienzan las impugnaciones, los cuestionamientos, ya han anunciado los cuestionamientos, ya de los tres principales candidatos que están, ya se ha dicho que no se va a aceptar pura y simplemente lo que diga la Junta Central Electoral”, agregó. Insistió en no tomar de excusa el COVID-19 para no ir a votar porque, argumentó, quien es capaz de ir a otros lugares, puede ir a ejercer el sufragio. “Todavía hay tiempo de evitarle al país mayores inconvenientes suscribiendo un acuerdo de que se van a respetar los resultados de las elecciones que arroje la Junta Central Electoral y que no lo condicionen porque desde el mismo momento en que lo condicionen se están convirtiendo en árbitro y así no se puede, no se puede ser juez y parte”, expresó.

Agregó que los órganos electorales les ha faltado pragmatismo porque el país vive un estado de excepción y los partidos deben aportar para que no se altere ese orden institucional y constitucional. Consideró que el Tribunal Superior Electoral se excedió al autorizar a los partidos a que pueden acreditar hasta 50 delegados por mesa porque eso pondría en riesgo la política sanitaria debido a las dificultades para el distanciamiento social ante el COVID-19. “No todo se resuelve desde el punto de vista jurídico, y hay gente que entiende que las cosas se solucionan con una ley, pero hay un pragmatismo que se impone a la Ley e insisto que el pragmatismo debe imponerse al derecho”, dijo Subero Isa. Sostuvo que el país necesita un gran acuerdo para aceptar el resultado de las elecciones. Subero defendió la integridad de los miembros de la Junta Central Electoral (JCE) y dijo que son personas honestas que no se prestan a “malas artes”, pero reconoció que ha sido objeto de cuestionamientos. “Esta es una Junta de sobrevivientes, lo que busca es superarar este proceso, creo que cuando se proclamen las autoridades que resulten electas el 5 de julio, la Junta Central Electoral, el pleno, va a renunciar porque su deber es renunciar, no esperar que el Senado la quite, porque hace muchos años que no se había cuestionado tanto una Junta Central Electoral como esta y su misión fundamental es sobrevivir y llegar mas o menos de pie al 5 de julio”, expresó. Subero Isa fue entrevistado en el programa McKinney del periodista Pablo Mckinney que se difunde los sábados a las 11:00 de la noche por Color Visión.

“Se puede nombrar procurador independiente sin modificar Constitución”

El expresidente de la Suprema argumentó que la corrupción que se denuncia ahora es la misma de siempre, pero que ahora esa práctica se ha diversificado y que, afirma, se observa personas que nunca pensaron en tener dinero que ahora lo han logrado. “Cuando cumplí diez años en la Suprema fui el primero en proponer un procurador independiente y el país me sacó la lengua, incluyendo muchos que actualmente están invocando eso ahora. Me decían que eso no era posible y Leonel Fernández planteaba que no puede haber un procurador general independiente porque el Poder Ejecutivo necesita en este país un representante en el Poder Judicial”, refirió. Agregó que la actuación independiente de quien ocupa el cargo depende mucho del criterio individual de quien ocupa la posición. “Hay gente que es sinvergüenza hasta como segundo alcalde de una ciudad o como presidente de la República o como procurador general de la República; y hay gente que va a ser seria en cualquier posición que lo coloquen, lo del Procurador independiente que se refiere Luis Abinader, porque en aquella ocasión yo propuso que el procurador no dependa de un decreto sino que lo elija el Consejo Nacional de la Magistratura”, subrayó. Sostuvo que si hay voluntad política es posible designar un procurador Independiente sin la necesidad de modificar la Constitución y pueden buscar una persona de perfil porque hay muchas figuras con esa cualidad en el país.

“Salí de la Suprema por una conspiración nacional”