$!Suspendido administrador de la Lotería Nacional afirma su alma está tranquila

La denuncia de que una estructura mafiosa operaba en la Lotería Nacional, a través de los sorteos, llegó hasta el presidente de la República, quien en consecuencia decidió suspender al administrador de la entidad, Luis Michell Dicent, por un plazo de 60 días.

Ante la suspensión, que según el decreto 334-21 puede ser renovable mientras dure la investigación que realiza la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), el funcionario dijo que su alma "está tranquila".

"Lo leí, y lo acepto con la misma humildad con que recibí, Dios esta y estará en control de todo, respeto la decisión del presidente. Mi alma esta tranquila", dijo Luis Michell Dicent en su cuenta de Twitter.

La reacción del suspendido funcionario se produjo la noche de este miércoles, luego que desde la Presidencia se difundiera el decreto que lo deja sin funciones momentáneamente. En su lugar fue designado de forma honorífica Teófilo José Abrahán (Quico) Tabar Manzur.

La Lotería Nacional está envuelta en un escándalo por una supuesta mafia que afectó a banqueros con más de cien millones de pesos tras el sorteo del 1 de mayo.

Como prueba figura el video del sorteo en el que se ve que el número correspondiente al primer premio no fue sacado de la tómbola, sino que la presentadora tenía el bolo previamente en su mano, en combinación con el no vidente, que debía sacar uno del globo y no lo hizo.

Miguel Mejía, el ciego implicado en el fraude, admitió que nunca sacó un bolo en dicho sorteo y que le ofrecieron 800 mil pesos, los cuales luego decidió no cobrar.

Mientras, la presentadora Valentina Rosario Cruz ha preferido guardar silencio ante las acusaciones que se le imputan. El lunes fue interrogada por varias horas en la sede de la Procuraduría General de la República (PGR) por miembros de la Pepca.

Además del director de la Lotería Nacional, otros cinco empleados fueron suspendidos de sus funciones.