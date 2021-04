Taveras Guzmán: “La gente quiere una Cámara de Cuentas que no sea pasible de ser chantajeada”

El presidente de la comisión especial del Senado, apoderada de la escogencia de los miembros de la Cámara de Cuentas, Antonio Taveras Guzmán, afirmó que la ciudadanía quiere que se escoja a ese órgano fiscalizador que no sea pasible de ser chantajeada ni que reciba ordenes de nadie.

Al ser consultado sobre el perfil que entiende deben tener los escogidos para ese cargo, el senador por la provincia Santo Domingo afirmó que buscan escoger a una Cámara de Cuentas honesta, que tenga profesionalidad y que garantice que ese órgano se encamine hacia un proceso de profunda transparencia.

“La gente quiere servidores públicos que respeten el patrimonio de este país. Una Cámara de Cuentas que no obedezca más que a lo que ella misma dictamine. Que no reciba órdenes de nadie. Que no sea pasible de ser chantajeada por nadie”, expresó.

Afirmó que el país espera un órgano fiscalizador que contribuya a que “este sea un país más decente, donde nadie se robe un centavo del Estado dominicano”.

Cuestionado sobre si se puede esperar que los miembros de la Cámara de Cuentas no sean subordinados al Poder Ejecutivo, el senador perremeísta expresó que precisamente ese propósito es el que quieren lograr y aseguró que el presidente de la República se ha mantenido al margen del proceso de la escogencia.

“El presidente de la República, usted puede estar seguro que no tiene nada que ver con la escogencia de esta Cámara (de Cuentas). Usted puede estar seguro que el actual presidente, así como no capaz de llamar al Ministerio Público para nada, tampoco será capaz de llamar a nadie de la Cámara de Cuentas para darle órdenes”, expresó.

Argumentó que esos tiempos han sido superados en la República Dominicana.

Concluye fase de entrevistas

Taveras Guzmán habló luego de concluir este martes la fase de entrevistas a los 15 postulados a ser miembros de la Cámara de Cuentas para periodo 2021-2025.

El senador informó que mañana los comisionados deliberaran sobre el tema a fin de rendir, el próximo jueves, su informe final al Pleno de la cámara alta con las recomendaciones de los cinco miembros deben conformar ese organismo.

Destacó el gran esfuerzo hecho por la comisión especial de la Cámara de Diputados para presentar las ternas con los 15 postulados a esos cargos.

También, afirmó que como la Constitución no establece que los senadores deben respetar “estrictamente” el orden de las ternas, razón por la que esa comisión tomará su decisión en base a los postulados y no a cada terna presentada.

“Esa ha sido una práctica en el pasado que no tenemos que seguir”, expresó.