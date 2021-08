Taveras Guzmán truena contra comisión estudió Código Penal; la acusa de simuladora y fingir estudiar la pieza

El senador de la provincia Santo Domingo, Antonio Tareas Guzmán, lanzó la noche de este lunes duras críticas a la comisión del Senado que rindió un informe favorable para que aprueben el Código Penal Dominicano tal como fue sancionado anteriormente por los diputados, pese a las críticas que generó en la sociedad.

El legislador forma parte de la Comisión Especial de ese hemiciclo que tenía como objeto estudiar el proyecto de modificación de la pieza, luego de que fue aprobada por la Cámara de Diputados con cambios que causaron malestar en sectores sociales.

Para Taveras Guzmán, quien votó en contra del informe favorable aprobado por la comisión, ésta no cumplió con el propósito para que fue creada. Por el contrario, afirmó que la comisión lo que hizo fue que “simuló, no estudio, no discutió” la pieza, lo cual calificó de “grave”.

También estimó que la comisión puso “de mojiganga” a la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, quien acudió este martes a las vistas públicas a hacer sugerencias para la modificación del Código, las cuales no fueron tomadas en cuenta, debido a que se aprobó el mismo proyecto que remitió la Cámara Baja.

Tampoco se incluyeron las sugerencias de las más de comisiones que acudieron a las vistas públicas.

“Esta tarde escuchamos al Ministerio Público, en voz de doña Miriam Germán, y luego de escuchar sus propuestas, que fueron muchas y fundamentales para garantizar un Código Penal que les sirva a los 11 millones de dominicanos y dominicanas y les garantice sus derechos fundamentales y sobre todo no le dé brecha al crimen ni la corrupción, y, sin embargo, la pusimos de mojiganga, aprobaron el Código Penal tal cual vino de la Cámara de Diputados, se simuló, no se estudió, no se discutió y eso es grave”, dijo el legislador en un video que colgó en su cuenta de Twitter @ATaverasGuzman.

El material fue acompañado con las siguientes palabras: “Lo que ha pasado con el #CódigoPenal ha sido una gran simulación y falta de respeto a todos los sectores preocupados por este país y a los que hicieron propuestas serias que enriquecían al Código”.