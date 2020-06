Temas a tomar en cuenta en los últimos días de esta elección sin precedentes

La naturaleza única de esta votación durante una pandemia crea espacio para la imprevisibilidad.

“Los dominicanos están muy preocupados por el coronavirus, y esa preocupación podría llevar a algunos votantes a decidir quedarse en casa el 5 de julio. No existe un ejemplo previo de votación en la República Dominicana durante una pandemia, lo que dificulta mucho la participación en el modelo. Esto podría afectar hipotéticamente el voto”, dice Brian Paler.

Cuando se les preguntó sobre cómo el coronavirus cambia su interés en votar, el 24% de los dominicanos dice que es mucho o algo menos probable que vote. Los votantes PRM están más emocionados de votar, lo que significa que una participación menor que la esperada probablemente ayude a Abinader, mientras que una mayor participación significaría que más peledeístas se presentarán a votar.

Otro nivel de incertidumbre a las elecciones es el apoyo que recibirá cada candidato del extranjero, donde cada país se encuentra en ßuna etapa diferente de reapertura. Estimaciones recientes muestran que el voto extranjero podría ser del 5% al ​​7% de todos los votos emitidos; las encuestas nacionales no pueden tener esto en cuenta.

Esta encuesta indica que el 28% de todos los adultos dominicanos dicen que tienen parientes cercanos que viven en el extranjero que planean votar en las próximas elecciones. Entre ese grupo, el 48% dice que espera que sus familiares voten por Abinader, el 22% apoya a Castillo y el 7% elige a Fernández, mientras que otro 21% no sabe a quién apoyarán sus familiares. Preguntar cómo votarán los familiares no es un predictor perfecto del voto en el extranjero, pero sugiere que los votantes extranjeros no cambiarán drásticamente el resultado general.

Finalmente, ninguna encuesta puede predecir el resultado de un comportamiento fraudulento, pero los votantes están preocupados por la manipulación de resultados u otras formas de engaño en las elecciones generales. Más de un tercio (34%) de los dominicanos teme que las próximas elecciones no sean libres y justas. Este nivel de preocupación es aun mayor entre los votantes de Fernández, muchos de los cuales sienten que les robaron las primarias del PLD o pueden sentir que es poco probable que su candidato gane. [FIGURA 13]