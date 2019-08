Temístocles Montás: “Hay que cerrarle el paso al retornismo, mi posición no es personal contra Leonel”

Danilo no tiene delfines, según Temístocles

Sobre el tema del elegido por el mandatario dijo que algunos se han vendido así, pero en el fondo también en ese grupo “hay precandidatos que no formamos de manera directa parte del equipo de Danilo, somos colaboradores del Gobierno, amigos del Gobierno”. Afirmó que Danilo Medina no va a decir que Gonzalo Castillo es su elegido. Recordó que cuando Reinaldo Pared se lanzó lo hizo diciendo que era el delfín, lo mismo hizo Amarante Baret, y a su entender así lo ha hecho Castillo. “Danilo no tiene delfines y fue muy claro con nosotros”, dijo. Explicó que ahora resta reunirse esta semana para determinar cómo se va a pagar a las encuestadoras para que procedan a hacer el trabajo de campo a finales de este mes o principios de septiembre.