$!Temístocles Montás llama a los dominicanos a votar por Gonzalo

El presidente interino del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Temístocles Montás, llamó este lunes a los dominicanos a votar el 5 de julio por Gonzalo Castillo para que el país “continúe en manos con capacidad y experiencia para gobernar en medio de la pandemia del coronavirus que está afectando la salud del pueblo y la economía”.

“Por eso necesitamos que el nuevo gobierno que se inaugurara el 16 de agosto próximo tenga la capacidad suficiente para enfrentar los nuevos desafíos económicos y sociales que se nos vienen encima”, expresó el dirigente del PLD.

A través de un comunicado de prensa, Montás pidió a todos los dominicanos que voten por el PLD para que el país siga en buenas manos. “Los invito a votar por el compañero Gonzalo Castillo, un hombre que ha demostrado capacidad para gobernar y que está comprometido con los sectores más humildes de nuestro país”, agregó.

Manifestó que en las actuales circunstancias que vive el país y el mundo “no podemos improvisar. El PLD ha demostrado que sabe cómo sacar al país de las crisis. Con Gonzalo superaremos la pandemia y el país volverá a ser un modelo de crecimiento y prosperidad en América Latina y el Caribe”, argumentó Montás al compartir unas reflexiones a través de las redes sociales del PLD.

Recordó que la pandemia se ha convertido es el más preocupante problema de salud pública en el mundo de hoy diseminada en 188 países con más de 392,000 muertes.

“Para contener el virus, los gobiernos de todo el mundo se vieron obligados a someter a sus poblaciones a cuarentenas para reducir la propagación de la enfermedad y como consecuencia también se aplicaron cuarentenas económicas, que han producido el cierre de fábricas, generándose un fuerte golpe a la producción mundial, alterando las cadenas de suministros globales”, expresó Montás.

El dirigente político dijo que el hecho de que las personas se tengan que quedar en sus casas ha producido una caída abrupta del consumo por el cierre masivo de centros comerciales, restaurantes, cines, así como por la disminución del turismo, debido a la inmovilización de las aerolíneas y de los medios de transporte en general.

“El resultado final de esa situación ha sido la caída de la economía, previéndose que esa caída será la peor desde los años 30, cuando se produjo la Gran Depresión y millones de personas perdieron sus empleos y cayeron en la pobreza”, indicó.

Declaró que el cierre de fábricas y negocios ha sacado de trabajo a millones de personas, produciéndose un incremento del desempleo como nunca había ocurrido en los últimos 80 años. Esta situación, dijo, genera pérdidas de ingresos, creando incertidumbre en millones de trabajadores.

Montás citó a Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, quien definió el nuevo coronavirus como un problema global que requiere una solución también global.

“En un escenario de esa naturaleza lo correcto debió ser que se propiciara una política de cooperación a nivel internacional para enfrentar la pandemia, pero no ha sido así. Lo que hemos visto es un resurgir de los nacionalismos estrechos y la puesta en marcha de una política de sálvese quien pueda; no ha habido coordinación internacional para enfrentar la pandemia y en buena medida eso explica porque países con sistemas sanitarios robustos han visto como estos sistemas no han podido hacer frente con efectividad a la pandemia”, apuntó.

Recordó que en el país, luego de la celebración de las elecciones municipales de marzo pasado, el gobierno estableció la cuarentena y se adoptaron medidas de carácter social a fin de proteger a los sectores más vulnerables de la población, así como a los trabajadores que, como consecuencia de la parálisis productiva y el cierre de negocios, perdieron sus trabajos.