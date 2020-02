$!Todo listo para debate entre candidatos alcaldes Distrito Nacional y Santiago

Los candidatos de Santiago son: Deiby Salcedo (Alianza País), José Eugenio Martínez (Partido Cívico Renovador), Juan Gilberto Serulle (Partido Revolucionario Dominicano), Rafael Cruz (Partido Reformista Social Cristiano), José Eusiles Rodríguez (Partido Revolucionario Moderno) y Yasser Serulle Ferdinand (Partido Verde Dominicano).

Abel Martínez, actual alcalde, no estará en el debate.

Los del Distrito Nacional son: Carolina Mejía (Partido Revolucionario Moderno), Jhonny Ventura (Fuerza del Pueblo) Bartolomé Pujals (Alianza País), Michael Miguel Holguín (Partido Verde Dominicano) y Domingo Contreras (Partido de la Liberación Dominicana).

Todos serán moderados por Javier Cabreja, exdirector de Participación Ciudadana, y los periodistas Addy Burgos y Fausto Rosario.

A partir de las 8:00 pm, empieza el debate con el grupo de la Ciudad Corazón, y las 9:00 pm, los candidatos del Distrito Nacional.

Anje ha instalado un estricto protocolo para el debate: no se permite fotógrafos ni camarógrafos, cada no candidatos no puede entrar más de tres personas y cada asistente debe estar previamente registrado.