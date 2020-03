$!TSE y JCE reducen jornadas laborales por el COVID-19

En atención al toque de queda dispuesto por el Gobierno ante el coronavirus, el Tribunal Superior Electoral (TSE) y la Junta Central Electoral (JCE) han reducido sus horarios de trabajo y laborarán con personal mínimo. El TSE informó en un comunicad que estará laborando de 8 de la mañana a 2:30 de la tarde.

“En virtud del decreto del Poder Ejecutivo No. 138-20, que amplía el toque de queda desde las 5:00 pm hasta las 6:00 am, desde el 27 de marzo hasta el 3 de abril, el horario laboral del TSE, durante este período, será de 8:00 am a 2:30 pm”, establece el comunicado.

Mientras la Junta Central Electoral hizo constar que estará trabajando de 8:30 am a 3:00 de la tarde.

“La disposición es operante únicamente para el personal que ya estaba laborando presencialmente en la sede cuando se iniciaron los trabajos extraordinarios”, indica también el organismo electoral en un comunicado.