$!Un equipo de guerra para la crisis

Lisandro Macarrulla

Ministro de la Presidencia

Fue un hombre clave para conectar a Luis Abinader con sectores empresariales y productivos importantes del país, alguno de los cuales les faltaba por convencer con su propuesta de cambio. Macarrulla le da el toque empresarial y privado al nuevo gobierno del PRM, y tendrá la tarea de coordinar el gabinete como ministro de la Presidencia. Coordina la comisión técnica de transición de gobierno de Luis Abinader. Macarrulla nació el 19 de diciembre de 1956, es de profesión Licenciado en Administración de Empresas. También ingeniero Industrial de profesión y con un Master in Finance/ Service Management en el Rochester Institute of Technology en New York, Estados Unidos. Fue presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep). En marzo de 2019 fue escogido como presidente del gabinete presidencial del proyecto político del candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno.Es cofundador de la Asociación Ciudad Ovando, una institución sin fines de lucro con el fin de reformar y preservar la Ciudad Colonial. También realiza el denominado “Colonial Fest”, el cual ya tiene dos entregas, siendo la primera en el 2012 y la segunda en el 2013 y una tercera a desarrollarse en noviembre del 2014. Fue presidente de la Asociación de Industria de la Construcción.