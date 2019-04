$!La estrecha relación de Alan García con el PRD y Peña Gómez

El 27 de julio de 2006 una delegación del PRD encabezada por su entonces presidente, Ramón Alburquerque, viajó a Perú para participar en los actos de la segunda toma de posesión de Alan García.

También asistieron Peggy Cabral viuda Peña Gómez y el senador por la provincia Valverde, César Augusto Matías.

García invitó a la delegación de ese partido, en honor a una gran amistad que mantuvo con el líder perredeísta doctor José Francisco Peña Gómez.

Visitó República Dominicana en varias ocasiones para acudir a cónclaves de la Internacional Socialista, cuya representación en el país la ostenta el PRD y su presidente Miguel Vargas, quien preside la comisión para América Latina de esa organización.

El canciller dominicano Miguel Vargas dijo ayer: “Queremos expresar nuestras sentidas condolencias al pueblo peruano, y a la familia del expresidente Alan García, líder del APRA y miembro de la Internacional Socialista por su inesperada muerte la mañana de hoy miércoles. Paz a sus restos”.

El dirigente perredeísta e hijo del fenecido líder Peña Gómez, Tony Peña Guaba, expresó: “Gran pesar para nosotros los perredeístas por la muerte del Ex-Pte del Perú Alan García. Amigo fraternal del Dr Peña Gómez. Llegó por primera vez a la presidencia con tan solo 35 años. Paz a su alma”.

El experto en temas internacionales Jatzel Román resaltó que el PRD fue aliado histórico de Alan García y el APRA peruano.

“El fallecido expresidente tuvo cercana relación con José Francisco Peña Gómez, a quien muchas veces ponderó en público”, dijo.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, expresó: “Lamento profundamente la trágica muerte del ex Presidente de Perú Alan García. Me tocó interactuar mucho con él, no sólo cuando ejercimos simultáneamente la presidencia, sino también antes y después. Que Dios acoja su alma. Mis pensamientos y oraciones están con su familia”.

Para el expresidente de México, Felipe Calderón, “Con profundo pesar, me entero de la trágica muerte del presidente Alan García. Con virtudes y defectos, hizo grandes cambios que permitieron que la economía de Perú fuese una de las de mayor crecimiento en LA y el mundo. Juntos construimos la Alianza del Pacífico. Descanse en Paz”.

El expresidente colombiano Álvaro Uribe dijo: “El ex Presidente Alán García fue un buen amigo de Colombia, las relaciones con su reciente Gbno fueron excelentes. Solidaridad con los suyos”.