$!Vargas califica de “irrespetuosa” declaración de Diosdado Cabello culpando al gobierno de suspensión de elecciones

Cabello dijo hoy que el Gobierno era el responsable de la suspensión del proceso. “¿Quién puede suspender unas elecciones? ¿Quién está perdiendo qué? Los gobiernos en este caso”, expresó.

Agregó: “Cuando ellos ven lo que les viene encima no les queda de otra que decir, “no, no estamos en condiciones de hacer una elección”. No están en condiciones de hacer una elección es que la van a perder”.