$!Ventura Camejo exige a Margarita Cedeño que diga en qué él se ha servido del PLD

El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y ministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, exigió a la vicepresidenta de la República Margarita Cedeño que le indique públicamente en qué él se ha servido del partido.

“Me gustaría saber que me diga públicamente en qué yo me sirvo del partido y en qué me sirvo del pueblo”, enfatizó.

Camejo admitió sentirse herido por lo escrito por Cedeño en su red social Twitter “Desde que entré al @PLDenlinea he tenido MUY CLARO que SERVIR al partido para servir al pueblo NO es servirse del Partido para servirse del pueblo”.

El dirigente se quejó de que en un partido fundado por Juan Bosch se apele a las diatribas desde un sector opositor al presidente Danilo Medina, solo porque se plantean ideas diferentes a las que ellos piensan.

“He visto gente vergonzosa que han dirigido la Cámara de Diputados que no tienen capacidad para debatir sino para ofender, o que estuvieron en la Junta Electoral y no tienen argumentos, un discurso, fundamentos para debatir las ideas y eso es penoso”, expresó en Hoy Mismo.

Indicó que plantearía nuevamente permitir al presidente Danilo Medina presentarse como precandidato presidencial, si no es motivo para que no haya reunión del Comité Político el próximo lunes 3 de junio.