$!Viceministra promueve la inclusión y tolerancia con banderas LGBTI en su despacho

Le solicitamos al presidente de todos los dominicanos @luisabinader , dar instrucciones a sus servidores para q sus despachos y ministerios no sean centros de activismos LGBTIQ y q nuestra “Bandera tricolor no debe estar colocada” junta con una bandera LGTBIQ +200. @raquelarbaje

Respecto la libertad de ideología, pero no comparto que nuestra bandera esté mezclada con banderas que nos cumulgan con las mayorías de dominicanos.

¡Eres extraordinaria! Aunque no me extraña tu valentía, me conmueve. Un abrazo y mi más caluroso apoyo.