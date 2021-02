$!Vicepresidenta Raquel Peña dice que se vacunará “cuando le toque”

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, comunicó la noche de este jueves que se aplicará la vacuna contra el COVID-19 “cuando le toque” a la fase que pertenece.

Ni ella ni el presidente de la República, Luis Abinader, han sido vacunados, algo que ha llamado la atención de algunas personas, debido a que representan al Poder Ejecutivo del país.

La político se refirió al tema en su cuenta de Twitter (@RaquelPeñaVice) colocando un mensaje dando respuesta a alguien que le preguntó cuándo iba a ser inoculada con el fármaco. Pidió a la población estar atenta a las fases del Plan Nacional de Vacunación.

“Hoy me preguntaron qué cuándo me vacunaré y reitero que lo haré cuando me toque mi fase. Confiemos en la vacuna y estemos atentos a las fases de #VacúnateRD. ¡Que Dios bendiga al pueblo dominicano”, posteó.

La República Dominicana inició la semana pasada el Plan Nacional de Vacunación contra el coronavirus luego de la llegada al país de las vacunas Covishield, de la India, Sinovac (Coronavac), procedente de China.

La vacunación comenzó con el personal médico de primera línea, que es el que atiende pacientes afectados con COVID-19, y continúo con el personal de la red pública de salud y sigue este viernes con médicos independientes.