$!Víctor Gómez Casanova anuncia su candidatura a diputado

El dirigente político Víctor Gómez Casanova lanzó la noche de este domingo su candidatura como diputado por la Circunscripción Número 1 del Distrito Nacional para las elecciones del próximo 5 de julio.

A través de un comunicado de prensa, Casanova expresó que concentrará todas sus energías en legislar para la gente, escuchando sus preocupaciones, enfatizando que los nuevos tiempos demandan la interacción directa del pueblo a la hora de impulsar proyectos legislativos.

Al presentar su propuesta #GobernanzaRD, explicó que promoverá el empoderamiento ciudadano, invitando a cada uno de los dominicanos a formar parte sus iniciativas y dando a conocer las responsabilidades de los legisladores. Aseguró que las personas podrán ser partícipes e identificar los proyectos que necesite la sociedad dominicana.

“¿Qué es Gobernanza? Gobernanza es el empoderamiento ciudadano para gobernar. Gobernanza es inclusión. Gobernanza es participación. Gobernanza es responsabilidad ciudadana. Gobernanza es gobernar con la gente, para la gente, no solamente gobernar a la gente. Gobernanza es lo que he aprendido toda mi vida y lo que he practicado. Escuchar a la gente, trabajar con la gente para ayudar a los demás. Conocer los problemas que les afectan y las situaciones que les quitan el sueño”, indicó Casanova a través de un mensaje al país.

Dentro de las propuestas que llevará al Congreso Nacional, en primer plano y como eje principal dijo que desarrollará iniciativas que permitan una rápida y efectiva reactivación de la economía del país tras la pandemia COVID-19, mediante un proyecto de ley que impulse el e-comerce o comercio electrónico: un modelo de negocios enfocado en generar ventas de productos y servicios a través de Internet, en momentos dónde la innovación, juega un papel fundamental para el repunte económico mundial, garantizando el distanciamiento social como normativa para prevenir enfermedades contagiosas como el COVID-19.

El comunicado indica que su enfoque será el bienestar colectivo, con especial atención a regulaciones de protección a la mujer, los niños y adultos mayores, y un proyecto de ley que ponga freno al pago de reinscripción escolar y las altas tarifas de colegiaturas, que cada año representa un dolor de cabeza para las familias dominicanas.

Además, indicó que someterá un proyecto para asegurar la cobertura de tratamientos y medicinas para enfermedades y procedimientos que no están incluidos en los planes de las Aseguradoras de Riesgos de Salud.

“Yo estoy apoyando la gestión del presidente Danilo Medina y del canciller Miguel Vargas. He sido parte de la alianza del gobierno, compartido de Unidad Nacional entre el PLD, el PRD y los Partidos Aliados del Bloque Progresista. Estoy apoyando y trabajando en favor de nuestros candidatos Gonzalo Castillo y Margarita Cedeño, pero no considero como enemigos a quiénes no coincidan conmigo... porque para llevarnos bien, no necesitamos tener las mismas ideas, sino el mismo respeto”, indicó el funcionario.