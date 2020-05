$!Víctor Grimaldi denuncia que la Cancillería tiene 4 meses que no le paga y le suspendió el seguro

El exembajador dominicano ante la Santa Sede, Víctor Grimaldi, dio a conocer este miércoles que tiene cuatro meses que no cobra su salario y que él y su madre fueron sacados del seguro médico de la Cancillería, producto de lo cual “pasó una gran vergüenza”. Hoy comunicó el deceso de su progenitora de 90 años.

En una misiva, en la que dio a conocer la muerte de madre Ana Casilda Céspedes Muñoz, dijo que el Ministerio de Relaciones Exteriores lo excluyó de la nómina “a pesar de que soy embajador de carrera por haber prestado once años de servicio diplomático”.

“Pasé una gran vergüenza el día que me enteré de parte de mi madre que trató de utilizar el seguro médico de la Cancillería y le dijeron que lo habían suspendido. También a mí naturalmente me suspendieron el servicio pues la Cancillería me sacó de la nómina”, explicó.

“No he cobrado sueldo durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo del 2020, desde antes de la crisis sanitaria”, acotó en la carta en la que afirma que le ha expuesto su situación al canciller, Miguel Vargas, desde hace dos meses.