Video | Abinader dice modificaría la Constitución para blindarla y no se modifique más

El candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, manifestó la noche de este martes que, en un gobierno suyo, modificaría la Constitución para que ésta no se modifique más y, de hacerlo, sería con un gran consenso con todos los sectores.

Durante un conversatorio con estudiantes, profesores y otros miembros de la comunidad académica del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), Abinader sostuvo que jamás esos cambios serían para términos reeleccionistas.

“Yo sí creo que tiene que haber una modificación de la Constitución en un consenso con todos los sectores. No para cambiar los plazos de Gobierno que, desgraciadamente, es lo que ha pasado cuando se modifica la Constitución”, puntualizó.

Agregó: “Personalmente yo no creo que eso sea posible de aquí hasta agosto. Yo solo lo haría si es un gran consenso nacional, y obviamente, nunca para modificar los términos de Gobierno”.

También, manifestó que para acabar con el flagelo de la corrupción nombraría un procurador general independiente y la Cámara de Cuentas tendría que hacer auditorías cada seis meses a las instituciones públicas.

Expresó que tiene un proyecto de ley para que la Cámara de Cuentas tenga la obligación de auditar todas las instituciones públicas y publicar esas auditorías. “Como prevención, vamos a hacer auditorias semestrales para que las personas no cometan hechos indebidos”, dijo al responder preguntas del auditorio.

Las experticias, según dijo el candidato, serán pasadas al Ministerio Público para que haga los sometimientos. “Esa persona, que no tiene que ver nada con política, y yo como presidente no me meta, entonces, el país va a empezar a cambiar”, precisó.

Dijo que para evitar sobreevaluaciones en las obras públicas, buscarán asesoría de organismos internacionales para que supervisen las compras y las contrataciones.