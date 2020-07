El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, acudió a votar a las 9:00 de la mañana de este domingo 5 de juli, o donde se encontró con manifestantes a favor y en contra de sus aspiraciones.

Era tan grande el jolgorio que los periodistas no pudieron hacer propiamente el trabajo porque el ruido no permitió escuchar las declaraciones del candidato, mientras que medios de comunicación no pudieron transmitir normalmente.