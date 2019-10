VIDEO | Danilo Medina: “A mí no me han regalado nada en esta vida”

El presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, aseguró este lunes que el expresidente del Partido de Liberación Dominicana (PLD) Leonel Fernández no lo apoyó en las elecciones del 2000, en las del 2012 ni mucho menos en las de 2016.

Durante una alocución en la Asamblea Nacional de Dirigentes del PLD este lunes y, respondiéndole a las acusaciones hechas ayer por Leonel Fernández, Medina narró cómo en 1995 renunció a seguir presidiendo la Cámara de Diputados para apoyar la candidatura presidencial de Leonel Fernández.

“Esa candidatura no tenía apoyo dentro del partido. Las fuerzas en la que se sustentaba eran mis fuerzas”, manifestó Danilo Medina.

Inclusive, precisó que se creía que las primarias ganadas por Fernández en aquel entonces fue a base de fraude, porque no se entendía que él pudiera ganar porque “no tenía el apoyo de la militancia”. Aseguró que Fernández ganó porque él estaba detrás de su campaña.

Contó que durante su candidatura presidencial en el año 2000, sus compañeros no lo querían apoyar porque pensaban que “no valía la pena ni el esfuerzo”, que sería como empujar un rodillo en una cuesta.

Tras perder las elecciones en 2000 contra Hipólito Mejía (2000-2004), sus seguidores querían que se lanzara en 2004, pero le preguntó a Leonel Fernández que si aspiraría de nuevo: “Dio vueltas. No sabía qué decir”.

Medina aseguró que le dijo a Leonel Fernández que si él se lanzaba en el 2004, lo iba a apoyar. Añadió que después de ofrecerle su apoyo a Leonel Fernández, este afirmó que sí se lanzaría como presidente de la República en el 2004. Ese año ganó su segundo mandato.

Pero además, en su intervención Medina dijo que Leonel se comprometió a que en 2008 el próximo que sería el aspirante sería él. Pero esto no pasó. Ambos se sometieron a elecciones primarias, las cuales ganó Leonel Fernández. Es ahí cuando el actual mandatario pronunció la célebre frase: “Me venció el Estado”.

Reveló que sus seguidores tenía una “actitud belicista” porque no querían aceptar los resultados. Danilo Medina agregó que recibió propuestas de otras organizaciones para llevarlo como candidato presidencial, pero se negó, porque él no sería quien dividiera al gobernante y oficialista Partido de la Liberación Dominicana.

Tras los resultados de esas primarias, manifestó que le dijo a Fernández que él no participaría en su campaña porque “tenía razones de sobras” para no hacerlo, pero sí ofreció que sus seguidores lo hicieran. Sin embargo, contó que el grupo de Leonel no aceptó esa ayuda.

“A mí no me han regalado nada en esta vida. Todos los escalones que he subido ha sido a base de esfuerzo y sacrificio’, manifestó el presidente de la República Dominicana. Aseveró que siempre le han querido impedir que logre cosas, inclusive simples, que a cualquiera se le puede regalar.

Medina dijo más, que en el 2012 se pactó con Hipólito Mejía y no se apoyó su candidatura, pero como Mejía rompió el acuerdo, “se llenaron de miedo” y se sumaron a su campaña. Sobre que en ese momento la vicepresidenta de la República y esposa de Leonel Fernández, Margarita Cedeño, tenía más posibilidades de ganar según las puntuaciones, aseguró desconocer el caso porque nunca se midió.

Pero precisó que el Comité Político le informó que ellos no iban a apoyar la candidatura de Cedeño, sino la de él.

De igual forma, narró que en el 2016 no contó con el apoyo para su reelección, a tal punto que tuvo que hacerse un acuerdo “dejando inutilizado al Comité Político”.