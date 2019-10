VIDEO | Danilo Medina: “Gonzalo Castillo no me necesita para ganar las primarias”

El presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, aseguró este jueves que Gonzalo Castillo no lo necesita para ganar las primarias abiertas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), a celebrarse este domingo 6 de octubre, porque ya ha “construido su carrera a la presidencia de la República”.

“Quiero decirles que no estoy en estos momentos aquí porque el compañero Gonzalo me necesite, porque de verdad él no me necesita para ganar las primarias el día seis”, subrayó Medina durante el acto de cierre de campaña de Castillo, celebrado en el Palacio de los Deportes en la capital.

Según dijo, hace dos meses Castillo estaba 30 puntos por debajo de su contendor principal, y hace 20 días que se mantiene delante.

“Yo estoy aquí porque necesitaba decirles a todos ustedes que yo voy a votar por Gonzalo Castillo”, manifestó el mandatario.

Aseguró que Castillo representa “la sangre nueva”. En ese contexto, recreó una anécdota que le ocurrió ayer mientras entregaba títulos de propiedad en el este, en la que un joven llamado Julio Martínez rompió el protocolo de un acto de Estado, y le preguntó en manos de quién les dejará cuando ya no esté en la presidencia. “¿Nos va a dejar con los dioses del Olimpo del pasado o nos va a dejar...?, y no pudo terminar la frase porque la multitud lo interrumpió para decir: ‘sangre nueva, presidente’”, contó Medina.

“Y ese joven, que era un desalojado de Los Haitises, y que en 1993, con nueve años de edad, se le había entregado tierra en Guayabo Dulce, no pudo terminar de hacer su pregunta, pero se acercó a mí y me dijo: presidente, la pregunta que yo le quiero hacer es que me diga ¿quién es sangre nueva?, y yo vine aquí hoy porque pensé que mucha gente a lo mejor no sabe quién es sangre nueva, sangre nueva es Gonzalo Castillo”, finalizó el mandatario.