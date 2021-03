Video | Diputada del PRM critica nombramiento de hijo de una legisladora peledeísta

La diputada del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), Dulce Quiñonez criticó este miércoles el nombramiento en el gobierno de un hijo de la legisladora del Partido de la Liberación dominicana (PLD) María Suárez.

Quiñonez, secretaria general del PRM en Boca China, además, también se pronunció en contra de que no se haya consultado sobre dicho nombramiento, pues dijo que no se está en tiempo de negociaciones porque no “se están buscando votos”.