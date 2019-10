Video | El gesto de Félix Bautista cuando Danilo Medina advirtió a candidatos leonelistas que “no ganarán” en el PLD

Danilo Medina les advirtió: “No van a ganar” aquellos que “pretenden tomarnos el pelo, no pierdan su tiempo porque no van a ganar”.

El mandatario narró que miembros del partido ganaron candidaturas con el “sudor de hombres y mujeres del PLD” y a que luego de su victoria decidieron renunciar al partido. Bautista es uno de los simpatizantes del expresidente Leonel Fernández que ganó una candidatura en las pasadas elecciones primarias colocándose como el candidato a senador en el PLD por la provincia de San Juan de la Maguana.

Frente a esto Medina dijo: “Les quiero hacer dos recomendaciones a los compañeros que están decididos a irse del PLD, déjenlo que se vayan. A los que están vacilando y no quieren irse díganle que se queden que esta es su casa, aquí caben todos, pero los que quieran quedarse con sinceridad, no los que han ganado candidatura y le han aconsejado que no renuncien para que primero ganen y luego se vayan y renuncien con la candidatura que ganaron con el sudor de los hombres y mujeres del PLD”.