VIDEO | Goyo, un hombre simple que busca la senaduría de Dajabón

‘’Nosotros somos personas fáciles para que el pueblo nos llegue’’, indicó el político, al agregar que en su activismo siempre observó que solo los grandes podían resolver problemas aunque estos no resolvieran pequeñas necesidades en localidades pequeñas. ‘’Y yo dije, y por qué los pequeños no podemos también, y pensé que debía estar en algo donde yo pudiera ser un vocero, un defensor directo de la gente. Y así fuimos entonces con el activismo en las comunidades, la gente empezó a conocernos como Goyo”.

‘’Yo pienso que sí, porque no hay motivos de que no sea posible, pienso que hay posibilidades y que tengo condiciones para llegar a la senaduría’’, confesó, confiado, pero sin sesgos de ego, don Goyo, quien dijo que aunque conocía su nivel de aceptación, desconocía aquella desbordante simpatía que le mostraba afectos con abrazos de gente que por donde quiera le llamaban por su nombre, mientras visitaba las comunidades para animarles a respaldar su precandidatura.

Sus proyectos

El legislador tiene en carpeta varios proyectos y está seguro de que se convertirán en ley. Uno de los que pretende introducir en el Senado, para el beneficio de los pueblos fronterizos y toda la cordillera Central, es de reforestación de las cuencas y riveras de los ríos a lo largo de toda la frontera. Dijo que cada fin de semana se dirige a la cordillera Central, con una comisión del Ministerio de Medio Ambiente, a sembrar árboles, porque considera que ‘’el medio ambiente es futuro y hay que prepararlo a las próximas generaciones’’.

El diputado es el autor de un proyecto, que ya se aprobó en la Cámara de Diputados, que contempla la construcción de la presa “Boca los Ríos’’, en el río Guayubín, en una zona rural de la provincia Santiago Rodríguez. La obra, dice, será una de las más importantes y trascendentes, porque impactará directamente en el tema de la sequía, además de que disminuirá en más de un 80 por ciento las inundaciones que tanto daño producen en los campos agrícolas del noroeste. Veintiséis compañías participan en la licitación.

Cuenta que la presa producirá agua para su potabilización y consumo para la producción energética, para el riego de tierras agrícolas, y para el turismo.

De su autoría, es también la Ley que regulariza los Mercados Fronterizos, la 216-11, la cual, tras siete años en el Congreso, logró fuera una legislación que demandara soluciones para reorganizar la actividad comercial binacional, que representa el esfuerzo de gestión de recursos más importantes en los pueblos de la frontera por el movimiento económico que genera.

De ella, dijo que es una ‘’ley muerta’’ porque no se aplica, debido a que sus considerandos, planteados para el beneficio de esa actividad comercial, ‘’chocan con los intereses de las alcaldías y estas no la aplican’’.

Dijo que en la Cámara de Diputados hay pendiente de discusión una posible modificación a la Ley 28-01, que crea una zona especial de Desarrollo Fronterizo, la cual considera es una de las legislaciones que más pudieran favorecer a las comunidades fronterizas, si se hiciera cumplir, pero dice que esta legislación es una página muerta para la frontera.

Gregorio entiende que muchas empresas se benefician de las facilidades de esta ley; se crean a la sombra de esta, pero no cumplen con sus mandatos.

Sugirió se implementen controles para hacerla cumplir.

Sobre Sonia Mateo

¿Qué piensa usted de su compañera de partido Sonia Mateo? Se le cuestionó. ‘’Tengo para decirle a usted que la compañera Sonia Mateo es de familia trabajadora, yo no podría denostarle en ningún momento, porque no somos iguales, porque siempre me denostó en todas partes, en su discurso, con una correa y eso. Yo le puedo decir que es de familia buena, trabajadora. ...eso es lo que puedo decir de ella y no es la finalidad burlarme de ella, nosotros llamamos siempre a la unidad’’, enfatizó.