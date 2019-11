Video | Hipólito: hay que esperar para saber si alianza PRM-Fuerza del Pueblo sería favorable

Hipólito Mejía expresó este jueves que hay que esperar para saber si sería favorable una alianza entre el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y el expresidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD, Leonel Fernández, con su movimiento La Fuerza del Pueblo.

Sin embargo, el expresidente de la República manifestó que él no es una traba para que se hagan los acuerdos que sean necesarios, pero advirtió que no se sentaría junto a algunos “sinvergüenzas”.

“Con Roberto tú no me vas a ver sentado nunca a mí, Roberto Rosario, ese... pero yo me respeto todavía”, señaló, mientras fue abordado por los periodistas en el funeral del empresario Mario Lama.