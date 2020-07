Video | Julito Hazim reconoce que “hizo todo lo posible” para que Abinader perdiera las elecciones

El comentarista de televisión Julio Hazim (Julito) reconoció que hizo “todo lo posible” para que Luis Abinader no ganara la Presidencia de la República, por lo cual estima que no le luciría llamarlo para pedirle favores.

“Nosotros hicimos todo lo posible para que Luis no gane, todo lo posible, cómo voy yo a pedir un favor a Luis, yo lo que quería era que tú no gane”, acotó.

Agregó: “Yo no conozco a nadie, a nadie en ese gobierno y si lo conozco estoy seguro de que si lo llamo lo que le hago es daño. Primero, no voy a llamar y segundo, llamen a los que trabajaron, no a los que tuvimos en contra”.

Hazim hizo las declaraciones en su programa “Revista 110”. Ahí comentó que reconoce la victoria del candidato del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM) y le desea que “le vaya bien”.

También dijo que él trabajó, en su programa, para que el ganador de las elecciones fuera Gonzalo Castillo, candidato del oficialista Partido de la Liberación Dominicano (PLD), “para que Danilo fuera su asesor”.

Abinader se alzó con la Presidencia de la República en las elecciones de este cinco de julio con más de dos millones de votos. Su vicepresidenta es Raquel Peña.