Video | La Junta Central Electoral explica cómo protege el voto electrónico

El subdirector de la informática de la Junta Central Electoral, Juan Carlos Saladín, explicó cómo dicha entidad protegerá el voto automatizado en las elecciones primarias para elegir los candidatos de los partidos Revolucionario Moderno (PRM) y de la Liberación Domincana (PLD), que se celebrarán este domingo 6 de octubre a nivel nacional, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Saladín dijo que la primera manera de proteger el voto es la “transparencia”. Explica que cuando el elector toma decisión de por quién va a votar el sistema genera un volante impreso que le permite auditar y confirmar su transacción.

“A nivel informático en el volante tenemos un Código QR que también contiene la información impresa en detalle que puede ser comprobada por los partidos políticos y los técnicos que hacen la auditoría”, dijo.

Otro elemento que, a juicio del funcionario de la Junta, garantiza la protección del voto es la transmisión simultánea. “La información electrónica es transmitida simultáneamente al momento del cierre a la junta electoral, a los partidos políticos y a los medios de comunicación. Es decir, que esta apertura y esta transparencia pienso que le da un nivel de garantía al voto”.

Sin embargo, aunque es transmitida la decisión de los votantes, Saladín asegura que el voto electrónico protege la identidad del elector.

“El sistema está diseñado para que no haya una correlación ni física ni electrónica del voto y el votante. Es decir, ni impreso ni en el QR hay una información que haga referencia a quien votó. No se guarda información de fecha y hora en que se votó para que no haya una correlación tampoco secuencial cronológica. Tampoco hay una numeración secuencial que por la secuencia pudiéramos identificar quién fue”, detalló.

Otro elemento de garantía a destacar por el subdirector de la informática de la Junta Central Electoral es que el organismo a nivel informático desarrolló algoritmos que inmediatamente se genera un voto, el sistema los reorganiza de forma aleatoria para que no quede un rastro ni una correlación con la lista física de las mesas de las personas que han votado, con los votos que se van generando en el sistema.