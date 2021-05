Video | La primera intervención de El Boli en la Cámara de Diputados

El popular humorista y diputado desde agosto del pasado año Bolívar Ernesto Valera Ariza (El Boli) hizo este martes su primera intervención en la Cámara de Diputados para unirse a otros tres legisladores que solicitan del Ministerio de Deportes la construcción de una cancha de baloncesto en el barrio Cristo Rey de los Tres Brazos, en Santo Domingo Este.

Antes de hacer la solicitud de la aprobación de una resolución para la obra, el presidente del hemiciclo, Alfredo Pacheco, lo presentó previo a su debut.

“Si mal no recuerdo, aunque él (Bolívar Valera) no va a ser muy extenso hoy en un tema como este, está debutando con el uso de la palabra. Él me dijo: yo tengo que aprender primero, hasta que no aprenda no hago uso de la palabra”, dijo Alfredo Pacheco.

Valera Ariza expuso que todas las semanas sus colegas solicitan obras para la recreación de los jóvenes en los barrios y que estas “se olvidan”.

“Y como ya dijeron mis compañeros esto es una barriada, un grupo de jóvenes que han derramado lágrimas para que eso (la cancha) se construya, igual que en todas las demarcaciones de ustedes y esas resoluciones se van al olvido. Vamos a cruzar los dedos presidente (Alfredo Pacheco) para que el ministro de Deportes, para que el excelentísimo presidente Luis Abinader de verdad dispongan que por fin, una cancha que todos los diputados de la circunscripción número dos anterior a nosotros, incluyendo nosotros cuatro, han solicitado. Primera vez que los cuatro diputados de una circunscripción en Santo Domingo Este se unen en un pedimento. Que no se quede en la simple aprobación, que se le cumpla el sueño al sector Cristo Rey de Los Tres Brazos”, suplicó.

La resolución mediante la cual se solicitó construir el polideportivo la hicieron, además de El Boli, los diputados Rafael Castillo, Carlos de Jesús Veras y José Francisco Santana Suriel (Bertico).

La resolución fue aprobada y el presidente de la Cámara de Diputados propuso una comisión formada por los cuatro congresistas y en la que él, se incluirá para ir al Ministerio de Deportes a entregar la resolución con la solicitud del polideportivo.