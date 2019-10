Video | Leonel dice que las bases del PLD siempre tendrán su “apoyo, respeto y gratitud”

“He sido un hombre afortunado. He aprendido, he luchado y me he confundido con el pueblo para ser parte de su historia”, expresó.

Leonel Fernández dejó las filas del PLD tras lo sucedido con las primarias abiertas, en la cual denunció que hubo “fraude” para favorecer contra quien competía, Gonzalo Castillo, el exministro de Obras Públicas que recibe el apoyo del presidente Danilo Medina en su candidatura presidencial.