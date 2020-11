Video | Lila Alburquerque: “Yo estoy en el PLD, pero yo no soy peledeísta”

La diputada Rafaela Alburquerque (Lila) confesó este martes que no “se siente bien” en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), por el cual es legisladora, y dijo que ella lo que es realmente es una política “reformista” formada por el extinto expresidente de la República y del PRSC, Joaquín Balaguer.

“Lo que pasa es que el PLD está inmerso en su congreso, su congreso Bidó Medina, muchos éxitos, pero lo que pasa es que yo vengo de una formación política diferente, porque a mí me formó el doctor Balaguer. Entonces yo como que no entiendo mucho ni los mecanismos ni nada de lo que están haciendo, porque es la verdad es que yo estoy en el PLD, pero yo no soy peledeísta, yo soy reformista de corazón, entonces yo no sé, no me siento bien”, adujo al ser entrevistada por Diario Libre en el Congreso Nacional.

Este medio la contactó luego de sus palabras en la sesión de este miércoles en las que dijo que estaba analizando “trillar” otros caminos. Los diputados se reunieron para conocer la solicitud de extensión del estado de emergencia de parte del Poder Ejecutivo y para conocer el proyecto de Presupuesto Nacional del Estado, iniciativas que fueron aprobadas.

¿Usted no se siente bien en el partido?

“No, no me siento bien, esa es la verdad, pero yo no me voy a ir, estoy analizándolo todo muy fríamente”.

¿Y de irse, se iría a la Fuerza del Pueblo?

“No, no. Si yo me voy me voy a mis raíces, el Partido Reformista, no importa que tenga un 1, no importa que tenga un 2%, es mi partido”, contestó.

Momentos antes, en el hemiciclo, explicó que se había quedado en la sesión, pese a que sus compañeros de bancada la habían abandonado “por asuntos con el partido” porque entendía que ese era su deber como diputada.

“Cuando yo dirigía la Cámara , varias veces se fueron los del PLD o se iba Pacheco y nada, no pasaba nada, es normal. Ellos se fueron porque tienen un compromiso con su partido, yo no me fui porque ese compromiso no es conmigo, me quedé responsablemente, voy a trillar caminos diferentes tal vez?, quizás”, dijo.