Video | Los temas que generaron debate entre Rafael Paz y Vinicio Castillo

Sobre una reforma fiscal que aprobaría, Vinicio Castillo dijo que esta debe tener una simplificación y la disminución de los impuestos, los que consideró, están llenos de burocracia.

Rafael Paz consideró que esa reforma fiscal debe traer consigo la simplificación de los impuestos, así como la eliminación de los impuestos gravosos que limitan la capacidad de emprendimiento. Y, de nuevo, atacó a Castillo diciendo que este no tiene un plan.

"¿Cómo que no tengo un plan?”, ripostó Castillo. “Yo he aportado lo que se me ha preguntado: que hay simplificar los impuestos, que no sea complicado el pago de los impuestos, que hay que bajar impuestos del 27 al 20", detalló Castillo.

Otro choque fue cuando se habló sobre una posible reforma laboral.

Matrimonio Infantil

Sobre esta problemática, Castillo puntualizó que hay una contradicción en las leyes, ya que se considera como una violación las relaciones sexuales entre una persona adulta y una menor de edad, a la que vez que en el país es legal el matrimonio infantil. El candidato dijo que la justicia ha fallado en castigar las relaciones entre adultos y menores de edad.

Paz resaltó que el matrimonio infantil en la República Dominicana debe ser erradicado, eliminado todas las excepciones legales del país.

Migración

Sobre el tema, el candidato oficialista propuso reducir la presión migratoria en los sectores construcción y agricultura, automatizándolos, para sustituir la mano de obra no calificada, además, una alianza pública privada para el desarrollo de la zona fronteriza. En tanto, el candidato opositor reiteró su propuesta de construcción de un muro fronterizo y el desarrollo de esa zona para contener "la invasión pacífica" haitiana.

Educación

Para mejorar la calidad educativa desde el Congreso Nacional, Paz dijo que hace falta transformar los liceos en politécnicos, un modelo que les enseñe a estudiantes herramientas para el trabajo. Castillo precisó dijo que es necesario crear un instituto de formación de profesores para mejorar la calidad educativa.

Los candidatos hablaron además sobre la necesidad de aprobar una ley de residuos sólidos, un pacto eléctrico, sobre seguridad social, la independencia del Ministerio Público. El debate fue moderado por Addis Burgos y Amelia Deschamps y tuvo una duración de una hora, aproximadamente.