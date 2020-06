Video | Luis Abinader revela que tiene COVID-19

El candidato presidencial del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, reveló la noche de este miércoles que tiene COVID-19, pero que tiene buen pronóstico de rápida recuperación, debido a que no es un paciente de alto riesgo.

El político dio a conocer el dato durante una alocución que dirigió a la nación dominicana por sus redes sociales en la que explicó que lo hacía porque es un hombre transparente y cree que todo lo relacionado a él, el pueblo tiene derecho a conocerlo.

En el mensaje dijo que, debido a los recorridos que realiza “en su Ruta Solidaria” debe hacerse cada cierto tiempo la prueba del SARS-CoV-2, la última de la cual le arrojó un resultado positivo.

“Esta activa agenda de visitas me obliga a seguir un riguroso protocolo de aplicarme pruebas rigurosamente cada semana para detectar un posible contagio. Esta noche me dirijo a ustedes para comunicarles que me he realizado una prueba con resultado positivo, tengo COVID-19”, manifestó.

Dijo que desde ya se mantiene tomando las medidas recomendadas por sus médicos “para cuidar a los demás”.

En el video, en el cual se le notaba visiblemente afectado, Abinader expresó que se mantendrá comunicado con la población desde las redes sociales y medios de comunicación. Afirmo, igualmente, que el trabajo de su proyecto presidencial no se detendrá.

“La dirección de nuestra campaña mantendrá en marcha varios frentes de trabajo, implementando el plan de trabajo y dando apoyo a las familias como hasta ahora a través de la Ruta Solidaria, estén todos tranquilos porque con la ayuda de Dios vamos a recuperarnos rápidamente y seguiremos construyendo el cambio que el país necesita. Que Dios los bendiga”, finalizó.

Una nota de prensa de su equipo de prensa indicó que el político “ desde ya está llevando de manera estricta el tratamiento adecuado”. No precisó qué tipo de tratamiento.

De inmediato, los mensajes de solidaridad y deseos de recuperación se hicieron presentes en las redes sociales.