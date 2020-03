Video | Margarita sobre encuesta Greenberg: habría que hacer otra fotografía luego de mi escogencia

No obstante, Cedeño planteó que el panorama electoral ha variado para su organización, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) luego de eso, debido a factores como su escogencia como candidata a la vicepresidencia.

Cedeño se refirió al tema al encabezar la entrega de reconocimientos a jóvenes que se han destacados en aportes a la sociedad.

“Y esa es la situación, no se dejen engañar, no nos engañemos, sobre todo no se engañen los que han salido arriba porque camarón que se duerme se lo lleva la corriente”, agregó Cedeño.