Video | PRM denuncia “campaña sucia” en video editado del director de la junta de Sabana del Puerto

En el audiovisual editado, se le escucha decir a Romero que ahora que fue reelecto "va a robar menos". Sin embargo, en el pieza origina, esto es lo que dice: "Yo... los seis años no vine con la intención de robar, y no robé, y me fui peor de lo que entré. Y ahora volví de nuevo y voy a robar menos. Y que no van a pasar nunca intenciones por mi cabeza porque yo nunca he sido ladrón".