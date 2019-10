VIDEO | Reinaldo sobre salida de Leonel del PLD: “Sería lo ideal que no se hubiera ido”

La renuncia del expresidente Leonel Fernández del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) no ha dejado indiferente al escenario político dominicano y el tema continúa generando opiniones al pasar los días. Para el secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, el expresidente de la República debería estar en la organización.

“Leonel hace falta en cualquier instancia partidaria, Leonel es un activo de la República Dominicana que yo le debo respeto y aprecio”, dijo, respuesta que provocó la pregunta, ¿entonces usted aspira a que vuelva? La reacción fue un tajante: “Sería lo ideal que no se hubiera ido”.

Otros de los puntos que abordó Pared Pérez fue los puntos que se tratarán este jueves en la reunión del Comité Político. Citó entre ellos las renuncias que se han producido, las vacantes que hay que llenar y también el tema de la vacante a cubrir de la presidencia de la organización, cargo que ocupaba Fernández desde hacía 17 años.

“Algunas decisiones la podrá tomar el Comité Político y otras las tomará el Comité Central, porque resulta y viene a ser que, de acuerdo a los estatutos del PLD, las vacantes o los nombramientos o designaciones en el Comité Político son competencia del Comité Central”, detalló a periodistas en el Senado.

Al ser cuestionado sobre su decisión de no querer ser presidente del PLD, el dirigente dijo que él está bien así y reiteró que no tiene interés en el cargo.

“Yo soy el secretario general... no, no. Yo estoy tranquilo, déjenme ahí, muchas gracias, pero no aspiro a presidir el PLD, ya soy presidente del Senado”, planteó de manera muy relajada y sonriente.

Pared Pérez también descartó que el partido de gobierno se encuentre mal, tras la salida de Leonel Fernández y decenas de sus seguidores.

“El Partido de la Liberación Dominicana ha pasado por esta situación, como yo dije en la asamblea de dirigentes del lunes, en otras ocasiones y como consecuencias de la misma se ha fortalecido”, acotó.

“De ninguna manera, esto ha pasado en otras ocasiones, pasó en el 78, pasó en el 83, pasó en el 92 y el PLD ha seguido su curso”, respondió a la pregunta de si la organización se había desmembrado con esta crisis, la cual es toldada por muchos de muy fuerte.