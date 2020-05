VIDEO | ¿Se cortó el cabello el ministro Rafael Sánchez Cárdenas?

El cabello del ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, lució distinto este 7 de mayo. Y la razón es que al parecer se cortó el pelo.

Una simple comparación entre la rueda de prensa realizada el miércoles 6 de mayo (ayer) y la de este jueves 7 de mayo (hoy) muestran las diferencias en el crecimiento de cabello del ministro.

Un recorte de pelo no debería ser noticia, si no estuvieran vigentes las medidas de distanciamiento físico impuestas por el Gobierno central. Pues, es conocido que los trabajadores de barbería, peluquería y salones de belleza no tienen permitido trabajar durante la cuarentena.

Kirsis García, presidenta de la Asociación de Estilistas, confirmó a Diario Libre que todavía los barberos, peluqueros, estilistas y trabajadores en salones de belleza están esperando el permiso formal para laborar durante la cuarentena, aunque admitió que muchas personas lo están haciendo.

“La gente tiene que subsistir, hacer su día. Porque no puede dejarse morir de hambre. Y trabajan respetando las medidas de distanciamiento que ha informado el Gobierno. La gente trabaja por cita o el barbero va a la casa de los clientes”, dijo García.

Recordó además que las peluqueras y estilistas sometieron al Gabinete de Políticas Públicas una lista de unas cuatro mil mujeres que se dedican a esta labor y que esperan ser incluidas dentro de los programas del estado, sobre todo FASE.

“Nosotros hemos sometido una lista de personas al despacho de la señora vicepresidenta de la República, estamos esperando respuesta todavía”, dijo.

Un barbero de la Ciudad Colonial reveló a Diario Libre que por el momento tiene el local cerrado y trabaja por cita. "No puedo tener el lugar abierto, porque me lo cierran. Lo que hacemos es que el cliente llama por teléfono y viene. Uno trabaja por cita y lo recibe, o si me llama por teléfono yo voy a su casa, pero tiene que pagar combustible", dijo.

Ante la situación de estos trabajadores, es preciso suponer que el ministro de Salud Pública se recortaría el pelo él mismo, habría utilizado en estos días los servicios de un colaborador cercano o un familiar con el que convive para que le recortara el cabello.