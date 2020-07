Video | Sergio Vargas a Gonzalo: “Veo un hombre inteligente y de éxito”

El destacado merenguero Sergio Vargas está confiado en que Gonzalo Castillo ganará las próximas elecciones presidenciales del 5 de julio.

Así lo hizo saber en un vídeo junto a Castillo desde la oficina política del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Además, expresó que él ve en Gonzalo un hombre inteligente, de éxitos y entiende que eso es lo que necesita el país en estos momentos, según expresó.

“Yo soy de acero con mis decisiones. Yo estoy apostando a él porque veo nobleza, veo inteligencia y un hombre de éxito. ¿Y que es lo que necesita este país? Hombres exitosos. Mírenlo ahí al próximo presidente de la República. ¿Algún problema?”, expresó el merenguero.

A todo eso, el candidato no dijo palabra alguna, solo sonrió y su rostro ha sido motivo de múltiples reacciones en las redes sociales.

Al ser abordado por Diario Libre ayer miércoles, el merenguero dijo que votará en su natal Villa Altagracia, donde reside. “Ejerceré mi derecho al voto para no perder el mismo derecho moral a exigirle a las nuevas autoridades, un manejo prudente y justo de los fondos públicos, no me estoy haciendo grandes expectativas de cambios, porque sin importar quién sea el ganador, solo veremos un cambio de rostros y administradores , quizás como pueblo no estamos preparados para ver y aspirar a un cambio de régimen”, reflexionó el merecedor de el Gran Soberano.