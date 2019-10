Video | Sonia Mateo reaparece tras derrota y dice que fue “traicionada”

“Me voy feliz porque tenía doce años aportando a las urnas votos morados, con todos esos que salieron hoy que me traicionaron, oye, nunca me apoyaban y yo siempre ganaba, ahora decidieron llevar a cabo otra medida para sacarme, bueno, me sacaron, ahí el pueblo lo tiene y ya”, expresó en el Congreso Nacional, donde fue abordada por varios periodistas.