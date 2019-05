VÍDEO: Vincho Castillo advierte al Gobierno que si quiere pelea, “vamos a pelear”

Palabras de Vincho

“Por eso dije, hey, no me voy a quedar al margen, que si me quieren ‘cuquiar” como dicen un poquito, yo cumplo en junio 88, pero con el boletín médico que me dieron en Massachusetts y la buena voluntad del que lleva el otro cartón de vida o muerte, afortunadamente mi memoria y mi discernimiento se mantienen intactos y si quieren pelear vamos a pelear, se lo advierto al Gobierno. Vamos a pelear y nosotros peleamos con duro. Si hay alguien en este país que puede pelear y tiene elementos para pelear, todavía soy yo. Esos son unos abusos, esa carta de Bob Menéndez no dice nada diferente a lo que dijo el candidato del Partido Revolucionario Moderno en Washington, el peligro de una dictadura, la violación constitucional. El señor Luis Abinader fue y lo dijo en Washington y lo que es de conocimiento público, no infamen a este hombre, no pretendan infamarlo, ese es un amigo de la República