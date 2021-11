$!Virtualidad en Poder Judicial por ley enfrenta a jueces y abogados

Las vistas públicas realizadas ayer por una comisión especial de la Cámara de Diputados para conocer las observaciones sobre el proyecto de ley sobre el Uso de Medios Digitales en el Poder Judicial estuvieron matizadas por las posiciones a favor o en contra de que se establezca la virtualidad, sobre todo para realizar las audiencias judiciales públicas.

Mientras los representantes del Poder Judicial y otros sectores manifestaron que la virtualidad contribuirá a disminuir la mora judicial y a eficientizar los servicios, los miembros del Colegio de Abogados de la República Dominicana advirtieron que en el país existe una brecha digital muy alta, que afecta a más del 70% de la población, por lo que es imposible lograr que se aplique esa ley, que de ser aprobada violaría derechos fundamentales de los ciudadanos.

Los ánimos de los participantes durante las vistas públicas en ocasiones parecían desbordarse y el diputado Víctor Fadul, presidente de la comisión especial, en varias ocasiones recordó que se debía respetar la solemnidad del Salón de la Asamblea Nacional. “Les pido encarecidamente el respeto en este Salón de la Asamblea Nacional... No vamos a permitir que esto se convierta en un relajo”, expresó.

Ysis Muñiz, jueza de la Segunda Corte de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, recordó que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la medida del Consejo del Poder Judicial de realizar audiencias judiciales virtuales fue lo que generó que el Poder Judicial sometiera ese proyecto de ley. Aunque destacó que antes de la pandemia, el Poder Judicial se había encaminado a la digitalización de los expedientes y a las audiencias virtuales, reconoció que la llegada del COVID-19 obligó a acelerar ese proceso.

“La decisión del Tribunal Constitucional no ha dicho que la digitalización de expedientes es inconstitucional. No ha dicho que las audiencias virtuales son inconstitucionales. Lo que ha dicho es que el órgano... que dictó esa resolución no era el competente”, dijo.

Admitió que hay una pelea entre la presencialidad y la virtualidad y destacó que ésta última es una herramienta para eficientizar el servicio que se ofrece desde la presencialidad.

Reconoció que existe una contradicción en el proyecto sobre si la virtualidad será opcional u obligatoria, lo que hay que corregir.

Recordó que el próximo 14 de diciembre se vence el plazo de tres meses otorgado por el Tribunal Constitucional sobre la virtualidad. Dijo que el Poder Judicial está en la disposición de colaborar con los congresistas para lograr una buena ley.

Para el juez de paz del Distrito Judicial de La Vega, Fernando Arturo Abreu, nunca antes los que administran justicia habían estado tan cerca de los ciudadanos. Destacó que el tiempo de respuesta se redujo considerablemente.