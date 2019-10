$!Votación masiva durante primarias simultáneas en el Cibao

El precandidato a la alcaldía de Santiago por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Fernando Rosa, denunció que a las personas envejecientes no les estaban permitiendo votar en compañía de un representante.

Dajabón

En Dajabón reportaron un tiroteo cuando la senadora y precandidata a esa misma posición, Sonia Mateo, intentaba penetrar al centro de votación que funcionaba en la escuela José Ramón López, ubicada en el centro de ese municipio fronterizo.

Puerto Plata

En la provincia de Puerto Plata, también se reportaron varios incidentes menores, en las afueras de los centros de votación.

Espaillat

Los reportes de anomalías e irregularidades en medio del proceso, se reportaron en provincias como Espaillat, donde el senador y precandidato a esa misma posición del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José Rafael Vargas denunció que elevaría una instancia para impugnar las votaciones en el Colegio Don Bosco de Moca, donde aseguró que hubo situaciones anómalas con el sistema de votos.

“La Junta Central Electoral (JCE), dijo que habría transparencia y eso no es transparencia” acotó Vargas, al denunciar que mientras realizaba el voto en ese recinto electoral, su esposa no pudo marcar su voto porque su recuadro no apareció.

Además, aseguró que su voto se imprimió sin que él ejecutara ese comando.

En esa provincia, dirigentes del PRM destacaron la armonía y entusiasmo con que los votantes acudieron al

Montecristi

Un ambiente de tranquilidad se reportaba desde la provincia de Montecristi, donde no hubo incidentes más allá de las discusiones durante el proceso.

En las provincias Duarte, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, La Vega el proceso se desarrolló de manera masiva y en orden.

En Santiago el PRM se reservó las candidaturas a la senaduría y la alcaldía, lo que disminuyó las opciones electivas de los votantes a los candidatos a diputados, regidores, directores distritales y vocales.