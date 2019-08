“Voy a revolucionar el campo, la educación y la salud en República Dominicana”

Resolver grandes problemas que impiden el desarrollo pleno de la República Dominicana es la meta del precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Carlos Amarante Baret. Entre ellos, pone énfasis en una revolución que ayude a la trasformación del campo, la educación y la salud.

“Yo voy a invertir en el campo, yo voy a invertir en educación y voy a revolucionar la salud porque el interés principal es la gente. Vamos a crear un servicio universal de salud para todos y para todas, porque si tenemos un pueblo saludable, al final terminaremos gastando menos en medicamento y en visitas a los hospitales”, sostuvo Amarante Baret al participar del Diálogo Libre que cada semana produce este diario.

El exministro de Educación y de Interior y Policía, dice estar comprometido con que el campo siga cambiando, por lo que concibe una revolución tecnológica para ese sector, con la inyección de más recursos y más asesoría técnica, para que ese motor de la economía, no solamente genere seguridad alimentaria, sino también pueda generar los excedentes para las importaciones, que permitan que el hombre del campo permanezca en el campo.

“Yo soy el único que desde que salí al ruedo político le he dicho a este país cuáles son mis propuestas. Yo no soy un improvisado, yo tengo un planteamiento para modificar, para transformar la estructura productiva de este país, para que definidamente como sociedad podamos dar el salto hacia el desarrollo”, declaró Amarante Baret en el diálogo que conduce el director de este medio, Adriano MIguel Tejada, en el que se hizo acompañar de Mercedes Rodríguez, diputada por Peravia, José García, diputado del municipio Santo Domingo Norte, el regidor Danilo Mesa de Santo Domingo Este y Winston Jumas, miembro del Comité Central del PLD.

Con respecto al tema educativo, el oriundo del municipio de Moca en la provincia Espaillat, dice tener una visión que le identifica desde muy joven, y que es algo que todo el mundo repite: “La educación es fundamental para el desarrollo de una nación, todos los actores de la sociedad hablan de eso”, recalcó Amarante Baret.

“Como presidente de la República no voy a escatimar recursos para la salud”, este fue el punto en que, el también miembro del Comité Político peledeísta puso mayor interés, al recordar que, en el año 1976, cuando solo tenía 16 años, su madre, Antonia Baret, sufrió un edema pulmonar.

“Cuando llegamos al hospital de Moca no tenían el medicamento y tuve que ir a buscarlo a otro punto y cuando retornaba con la inyección necesaria para que mi madre viviera, el médico me alcanzó y me dijo: “Ya es tarde, tu madre murió”, entonces, pensé: cuántas personas han vivido esa experiencia en los hospitales dominicanos. La salud será junto a la educación y la agropecuaria mis tres “joyitas””, narró apesadumbrado el precandidato presidencial del partido oficialista.