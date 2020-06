$!Wilton Guerrero niega a Abinader: “No tiene sangre dominicana”

El senador oficialista por la provincia Peravia, Wilton Guerrero aseguró hoy que el candidato del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader “no tiene sangre dominicana”.

Guerrero también manifestó que a Abinader “no le importa el sufrimiento del pueblo dominicano”.

“Luis Abinader no tiene sangre dominicana, ningún dominicano tiene apellido Abinader, ningún dominicano tiene apellido Corona, ese señor no es de sangre dominicana, ese señor no le importa el sufrimiento del pueblo dominicano”, declaró Guerrero antes de ingresar a la sesión de Senado de este martes.

También dijo que Abinader supuestamente le solicitó al ministro de Salud Pública que no contabilizara los muertos ni los infectados por coronavirus en el país. Alegó que al candidato prerreísta no le afectan los muertos en el país.

“El pueblo no debe llorar a sus muertos, porque a él no le duelen los muertos del pueblo domincano”, enfatizó.

“A ellos (el PRM) no les corre la sangre del pueblo dominicano por las venas”, sentenció.