$!Políticos llenan sus redes de mensajes a los padres este domingo

“En esta fecha tan significativa no puedo dejar de pensar en mi amado padre, que yo estoy segura que me está cuidando desde el cielo. Los años no me bastarán para enarbolar todas las enseñanzas que regaló a mi vida. Ahora y siempre estarás en el centro de mi corazón y viviré cada día con la certeza de que desde el cielo velas por mí y por toda mi familia. ¡Te amo con todo mi corazón!”, culminó.

En tanto, su esposo, Leonel Fernández, escribió en el pie de una fotografía con sus tres hijos y su nieta “En este Día del Padre, me permito felicitar a todos los padres dominicanos, entes fundamentales de la familia y el hogar, donde se inculcan valores y principios esenciales para formar ciudadanos comprometidos con el progreso y bienestar que anhelamos. ¡Feliz Día del Padre!