$!Políticos y funcionarios que han generado críticas por declaraciones

El reciente caso del regidor de Higüey, provincia La Altagracia, Leonte Torres (Choli), quien habría expresado que los políticos que llegan al poder en el país usan los cargos que ocupan para “buscar dinero”, hace recordar otros momentos en que figuras políticas han externado comentarios que han generado críticas de la sociedad.

En el caso del regidor miembro de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), este luego explicó que sus declaraciones, realizadas en una entrevista televisiva, fueron editadas. Dijo que, durante su intervención en el espacio, orientaba a la población sobre unos permisos de suelo que les fueron otorgados a una empresa, presuntamente, de forma irregular.

El pasado 29 de marzo, la gobernadora de la provincia Montecristi, Nelsy Milagros Cruz Martínez, llamó a la calma a los perremeístas que aun no han sido nombrados en puestos del Gobierno y les aseguró que pronto disfrutarán “del manjar del poder”.

Nelsy Milagros Cruz Martínez indicó: “Compañeros, sus horas están contadas para comenzar a disfrutar del manjar del poder”.

De inmediato, la directora de Ética Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, salió al frente a estas declaraciones expresando que al Gobierno no se va a disfrutar de sus mieles.

“Me veo en la obligación de transmitir este mensaje a la provincia de Montecristi. Al poder no se va a disfrutar de las mieles del poder, se va a servir. Y el perremeísta que no esté dispuesto a servirle al Estado tiene que saber que no puede servirle a este Gobierno”, sentenció la funcionaria.

Luego la gobernadora de Montecristi pidió disculpas al país “desde lo más profundo de su corazón” por las declaraciones que emitió.

La funcionaria calificó de “desafortunadas sus palabras”, las cuales pronunció durante una entrevista, parte de la cual circula en un video en las redes sociales.