$!Posponen visita vaticana para indagar abusos en México

Una visita a México de una misión del Vaticano para recabar testimonios e información sobre abusos sexuales y encubrimiento en la Iglesia católica mexicana ha sido pospuesta y, de momento, no tiene nueva fecha.

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) informó este viernes en un comunicado que la visita de los dos altos investigadores del Vaticano prevista para finales de marzo no se realizará debido a la situación sanitaria provocada por el nuevo coronavirus (COVID-19) aunque el lunes, cuando se anunció, ya existía emergencia sanitaria en Italia por esta epidemia.

Algunas de las víctimas de abuso han comenzado a mostrar escepticismo.

“No sé qué estén planeando”, comentó a The Associated Press Ana Lucía Salazar, quien fue abusada por el sacerdote Fernando Martínez cuando tenía ocho años. “No creo que sea por eso”, dijo tras enterarse del comunicado.

El Vaticano informó el viernes que registró el primer caso de COVID-19 y cerró por precaución algunas oficinas, sin embargo, el episcopado aseguró que la Santa Sede había suspendido cualquier actividad en el extranjero.