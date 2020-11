Postura de los ciudadanos sobre posible flexibilización del toque de queda 24 y 31

Ciudadanos en desacuerdo

Mientras que Jesús Pascual Guerrero se mostró en desacuerdo con que se flexibilice la disposición del toque de queda, con el que se busca evitar la propagación y el contagio del COVID-19. Calificó como acertadas las medidas que ha ejecutado el Gobierno de cara a la pandemia.

“Lo que deberían hacer es poner el toque de queda ahora en Navidad por 24 horas, porque eso evita que los ciudadanos nos contagiemos. Todo lo que hacen es por nuestro bien”, manifestó.

“Apretar un poco más el toque de queda y ponerle una multa a todo el que ande en la calle”, pronunció Manuel Concepción es lo que se debe hacer. Dijo que la población es la causante de que todo ande mal.

“Quizás yo use mascarillas y tú te cuides, pero otras personas no lo hacen, no cumplen con lo establecido en la ley, no se protegen, no se lavan las manos y cuando llegan a su casa abrazan a los niños sin desinfectarse y lamentablemente así no vamos a avanzar”, manifestó.