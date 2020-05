$!Presidenta de la ADP dice maestros improvisan ante falta de plataforma interactiva para impartir clases

La presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Xiomara Guante, afirmó que no ha habido un programa de intervención, plataforma u orientación desde el Ministerio de Educación, a fin de que los maestros puedan trabajar con los estudiantes en medio de esta cuarentena por COVID-19, en la que la docencia presencial fue suspendida desde mediados de marzo.

“No ha habido un plan de intervención, los profesores han hecho lo que las circunstancia les han permitido; el maestro es quien tiene la realidad y sabe que la plataforma que anuncia el Ministerio, es un repositorio de documentos y libros para consultas, pero no es un plataforma que permita que se puedan ni siquiera socializar por ahí contenidos curriculares de manera definida y organizada”, señaló.

En una nota de prensa enviada a este medio, Guante resaltó que los maestros han tomado la iniciativa de enviar las informaciones por WhatsApp, al ver la situación de emergencia. ”Basados en la planificación y el contenido curricular que tenían a su disposición, socializaron la idea de pasar el contenido por la mañana para recoger los trabajos en la tarde”, indicó. Dijo que ha sido un gran esfuerzo del magisterio el haber asumido el sistema educativo dominicano, el cual ha desvelado sus debilidades.

Guante aseguró que los docentes han estado dándoles orientaciones a los estudiantes a través de sus plataformas y con sus aparatos electrónicos personales, al tiempo que resaltó que hay una franja importante de estudiantes que no recibe esta orientación porque ni tiene los aparatos electrónicos ni tampoco la conectividad. “Es una gran verdad que no podemos negar”, subrayó.

Declaró que el programa República Digital debió tener una plataforma interactiva preparada para impartir docencia, lo que a su juicio, “hubiese hecho este proceso menos estresante, tanto a maestros como a los estudiantes”, y resaltó que debió haber estado preparado con una mayor cantidad de insumos para los estudiantes, ya que la meta de este programa para el 2020, era distribuir un millón 950 mil aparatos electrónicos y solo llegó a 310 mil aparatos, “por lo que es un retraso que ahora se nos presenta de frente, contra lo que ha ocurrido ante el coronavirus”.

La docente planteó que debido a la brecha digital de los que no tienen conectividad, esa docencia virtual que se ha dado en este periodo, no se puede tomar en cuenta para fines de promoción, “porque entonces estaríamos haciéndole un grave daño a aquellos que, por una razón que no es su culpa no han tenido acceso a esos contenidos y sugirió además que con ese setenta por ciento hay que dar el año escolar por concluido, elaborar un cuadernillo con un contenido indispensable en cada grado que no fue posible abordar y realizar un curso de retroalimentación de un mes antes de iniciar el nuevo grado”.

La educadora se expresó en estos términos durante una entrevista por teléfono realizada en el telematutino “Tu Mañana”, transmitido diariamente de 6 a 11 am, a través de Cachicha.com, en Facebook, Instagram, Twitter y la emisora 91.7 FM. La Rocka.